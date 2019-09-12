Сыктывкар, , 19:06 — REGNUM 475 человек эвакуировали из-за пожара, который произошёл в школе №12 города Сыктывкара в республике Коми. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в 16:24 мск в подсобном помещении спортивного зала школы №12. Сработала автоматическая сигнализация и система оповещения людей о пожаре. Все находившиеся в здании школы были эвакуированы, пострадавших нет.

В результате пожара было повреждено подсобное помещение для хранения спортивного инвентаря. Общая площадь возгорания составила 2 кв. метра.

Возгорание было оперативно ликвидировано. На место происшествия для выяснения обстоятельств и причин пожара прибыли дознаватели и сотрудник испытательной пожарной лаборатории.

Предварительной причиной пожара названы недостатки конструкции и изготовления электрооборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в школе №29 города Ярославля. Площадь пожара составила 5 кв. метров, из-за пожара никто не пострадал.

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