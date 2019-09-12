Мантурово, Костромская область, , 18:37 — REGNUM В городе Мантурово Костромской области 11 сентября при пожаре в частном жилом доме погибли 66-летняя женщина и ее 35-летний сын, — передает ГТРК Кострома.

Сообщение о возгорании на улице Смирнова поступило в 17:15. На место ЧП выехали подразделения мантуровского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар тушили больше часа. Дом выгорел изнутри, огонь повредил и крышу. Строение деревянное, пламя распространилось в считанные минуты, хозяйка дома и ее взрослый сын не успели выбраться из огня.

Как говорят соседи, семья злоупотребляла алкоголем.

Также на пожаре пострадала 44-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами рук.

По факту гибели людей следователи проводят проверку.