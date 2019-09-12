Лондон, , 18:37 — REGNUM Ущерб недвижимости и автопарку был нанесён неизвестным злоумышленником, проникшим на территорию торгпредства РФ в Лондоне. Об этом 12 сентября заявила журналистам на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, неизвестный на днях злонамеренно проник на территорию российского торгпредства в Лондоне и учинил погром. Пострадала недвижимость и автомобили представительства.

Захарова рассказала, что представители российской стороны связались с британской стороной и предъявили требование об исполнении обязательства по Венской конвенции по охране представительств, а также потребовали расследования произошедшего.

Как отметила Захарова, в полиции Лондона дело назвали бесперспективным и пояснили, что, скорее всего, оно будет закрыто. При этом, по словам Захаровой, полиции были предоставлены видеозаписи с камер наблюдения и все данные, которые могли помочь расследованию.

Официальный представитель МИД РФ призналась, что ответ полиции обескуражил российских дипломатов. Захарова выразила надежду, что ответ полиции Лондона был не окончательным, а промежуточным и в будущем российской стороной будет получен квалифицированный и ответственный ответ по поводу произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении следствия по делу о крупном хищении в посольстве РФ в Израиле.

Читайте ранее в этом сюжете: Следствие по делу о крупном хищении в посольстве РФ в Израиле завершено