Майибариди, , 18:11 — REGNUM По меньшей мере 50 человек погибли в результате схода с рельсов железнодорожного состава в Демократической Республике Конго, передаёт Agence France-Presse.

Как сообщается, авария произошла в ночь на 12 сентября в районе города Майибариди, расположенного на юге страны.

В профсоюзе национальной железнодорожной компании SNCC сообщили, что крушение потерпел грузового состав, следовавший из Нюнзу в Нимба. Отмечается, что подобные поезда в стране зачастую нелегально используются для поездок пассажирами.

Министр по делам национальной солидарности и гуманитарной деятельности ДР Конго Стив Мбикаи выразил соболезнования семьям погибших.