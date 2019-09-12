Махачкала, , 18:00 — REGNUM Один человек погиб, ещё один был госпитализирован в результате столкновения тепловоза и легкового автомобиля в Кумторкалинском районе Дагестана. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Информация о происшествии поступила в региональное отделение МЧС в 14:35 мск. ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде возле населенного пункта Темиргое. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21 099 выехал на переезд перед приближающимся локомотивом.

Машинист тепловоза применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-21 099, его пассажир госпитализирован в центральную городскую больницу города Махачкала. Возгорания на месте аварии не произошло, движение поездов нарушено не было.

По данным ГУ МЧС по региону, к ликвидации последствий аварии привлекались девять человек и три единицы техники. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели ребёнка в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым железнодорожным составом на железнодорожном переезде в Бугульминском районе Татарии.

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