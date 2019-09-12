Воронеж, , 17:45 — REGNUM Под Воронежем агрессивный алабай покусал нескольких человек. Местные власти отказались предпринимать меры в отношении собаки, в итоге животное забрали волонтёры.

О крупной собаке, которая бросается на людей, воронежцы рассказали в социальных сетях. Собака гуляла как минимум два дня, за это время покусала четырёх человек в посёлке Отрадное Новоусманского района и в микрорайоне Репное Воронежа. Все пострадавшие — взрослые. Как говорят жители, местные власти в решении проблемы отказали, заявив, что отлов животных не входит в компетенцию муниципальных властей.

В итоге, сообщили «Вести-Воронеж», алабая и бродячую собаку, которую он защищал, служба отлова животных поймала по звонку волонтёров недалеко от школы в Репном. Сейчас обе собаки находятся в ветеринарной клинике, им предстоят процедуры кастрации и стерилизации

«Пёс покусал четверых человек, бегал у двух школ, но все бездействовали. Ни власти, ни МЧС, ни полиция ничего не делали, палец о палец не ударили. Дожидались, чтобы он загрыз ребёнка? Стыд и позор! Ими должна заниматься прокуратура», — говорит волонтёр Татьяна Карлова.

Хозяина алабая пока не нашли. Если он так и не появится, для собаки будут искать новый дом или она отправится в приют.