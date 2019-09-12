Дакка, , 17:47 — REGNUM Как минимум 12 человек пропали без вести в результате опрокидывания грузового судна на юго-востоке Народной Республики Бангладеш. Об этом 12 сентября сообщает агентство Синьхуа.

По предварительной информации, судно с грузом угля и с 12 членами экипажа на борту потерпело крушение в Бенгальском заливе. Судно направлялось в столицу Бангладеш Дакку из порта Читтагонг на юго-востоке страны.

Сообщается, что судно перевернулось и затонуло из-за неблагоприятных погодных условий после того, как у него отказал двигатель.

В настоящее время береговая охрана и ВМС Бангладеш продолжают поисково-спасательную операцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении южнокорейского грузового судна Golden Ray у берегов американского штата Джорджия. Все 24 члена экипажа судна были спасены.

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