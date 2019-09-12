Чебоксары, , 17:25 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор главному инженеру строительной фирмы, которого обвинили в получении 200 тыс. рублей от подрядчика при строительстве жилого дома. Он получил условный срок, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Следствием было установлено, что 2 апреля текущего года злоумышленник получил 200 тыс. рублей от сотрудника подрядной строительной фирмы, возводящей жилой комплекс в Чебоксарах. По данным управления, деньги были получены обманным путём за «непредъявление к организации финансовых претензий по качеству и срокам выполнения подрядных работ, а также подписание документов, подтверждающих их выполнение». Иначе это якобы могло привести к судебным разбирательствам.

Злоумышленнику инкриминировалась ч. 7 ст. 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий и в интересах дающего»).

Калининский районный суд Чебоксар переквалифицировал дело и признал фигуранта уголовного дела виновным в покушении на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ему назначено два года лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в июле 2019 года в Чебоксарах было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, который обещал горожанке за деньги «поспособствовать» в вынесении решения об отказе в возбуждении против неё уголовного дела. Стоимость «услуг» была оценена в 100 тыс. рублей.

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