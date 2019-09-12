Оттава, , 17:16 — REGNUM Крыло авиалайнера премьер-министра Канады Джастина Трюдо было повреждено в результате столкновения с автобусом, в котором ехали журналисты. Об этом 12 сентября сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошёл в аэропорту канадского города Виктория в ночь с 11 на 12 сентября. Автобус, в котором ехали журналисты, отъезжая от самолёта, решил проехать под крылом и задел его крышей. В результате на крыле лайнера образовалась большая царапина. Никто не пострадал.

Пресс-служба Трюдо сообщила, что самолёт будет тщательно обследован специалистами, так как на нём премьер-министр планирует вылететь в ближайшее время вместе со своей командой и группой журналистов в города Камлупс и Эдмонтон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Джастин Трюдо 11 сентября объявил о начале в Канаде избирательной кампании и подтвердил, что парламентские выборы пройдут 21 октября текущего года.

Кроме того, Трюдо подтвердил своё намерение вступить в предвыборную гонку.

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