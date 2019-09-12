Кронштадт, Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM На КАД Петербурга днем 12 сентября грузовой автомобиль DAF наехал на двигавшуюся в попутном направлении машину скорой помощи. В ДТП пострадали водитель и фельдшер медицинского автотранспорта.

По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла на 20 км внешнего кольца КАД в районе Кронштадта около полудня.

Машину скорой помощи после удара бросило в отбойник. Водитель и медик получили травмы средней степени тяжести.

«Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в ДТП с участием скорой помощи во Всеволожске (Ленобласть) пострадали пять человек, в том числе медики и пациент «скорой».

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