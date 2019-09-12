Тюмень, , 17:02 — REGNUM В Тюменской области у 80-летней пенсионерки из Тобольска неизвестный выманил 232 тыс. рублей, заявляя о её якобы тяжёлой болезни. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.

Пенсионерке на сотовый телефон позвонил мужчина и представился главным врачом тюменской областной больницы. Лжедоктор заявил, что её анализ крови, который женщина сдавала ещё зимой, выявил редкое тяжелое заболевание. Неизвестный пояснил, что болезнь лечится дорогостоящим импортным лекарством. Пенсионерка перевела злоумышленнику за препарат 137 тысяч рублей, затем ещё 95 тысяч. Мошенник пообещал пожилой женщине передать лекарства в больнице, но на встречу никто не явился.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»). На данный момент полицейские ищут злоумышленника.