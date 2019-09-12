Красногорск, , 17:00 — REGNUM Застройщиков Подмосковья оштрафовали на 2,4 млн рублей за нарушения в рамках долевого строительства жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 сентября в пресс-службе областного Главгосстройнадзора.

В ведомстве по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в части долевого строительства многоквартирных домов вынесли 37 постановлений о наложении штрафов. Общая сумма штрафных санкций составила 2 млн 390 тыс. рублей. Большая часть административных производств касалась нарушений в части предоставления отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением средств дольщиков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Московской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве многоквартирного дома в деревне Удино. По мнению следствия, директор компании-застройщика присвоил более 131 млн рублей средств дольщиков.

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