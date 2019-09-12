Москва, , 16:57 — REGNUM На обочине Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) обнаружена полусожжённая пачка документов с личными данными клиентов банка. Об этом 12 сентября сообщает Telegram-канал Life Shot.

Как уточняется, пачка из сотен обуглившихся листов была найдена под эстакадой на юго-западе Москвы.

Судя по приведённым снимкам, бумаги представляют собой заявления на выпуск и получение карт в банке ВТБ. При этом в них содержатся конфиденциальная информация клиентов, включая паспортные данные, адреса и номера телефонов.

В банке ВТБ пока официально не прокомментировали данную информацию.