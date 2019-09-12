Мадрид, , 16:54 — REGNUM Как минимум два человека погибли в результате сильных ливней, обрушившихся на юго-восток Испании. Об этом 12 сентября сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи.

По информации ведомства, подтверждена гибель двух человек, мужчины и женщины, которые являлись супругами. Трагедия произошла возле населенного пункта Каудете. Погибших обнаружили в автомобиле, опрокинувшемся из-за сильных потоков воды.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило 12 сентября предупреждение о выпадении до 200 мм осадков, а также о грозе и сильном ветре. В регионах Андалусия, Валенсия и Мурсия уровень погодной опасности был повышен до «красного» — самого высокого.

Из-за сильных ливней были отменены занятия в образовательных учреждениях в испанском автономном сообществе Валенсия. Кроме того, из-за частичного подтопления были перекрыты ряд автотрасс, приостановлено железнодорожное сообщение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильных осадках на юго-востоке Испании. По данным метеорологов, количество осадков, выпавших в Валенсии, стало абсолютным рекордом с 1917 года.

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