Тобольский район, Тюменская область, , 16:11 — REGNUM В Тюменской области по обвинению в убийстве пожилой супружеской пары задержан их внук. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

По версии следствия, ночью 11 сентября 2019 года 20-летний обвиняемый, будучи пьяным, пришёл в дом, расположенный в деревне Вармахли Тобольского района, к своим дедушке и бабушке. Родственники приняли его недоброжелательно, возник конфликт. Внук избил пожилых людей кулаками. Дедушке, кроме того, нанёс несколько ударов ножом. Пожилые супруги от травм скончались на месте.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.