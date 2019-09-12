Москва, , 16:01 — REGNUM В отдел МВД Москвы по району Зябликово обратился 27-летний приезжий гражданин с жалобой на двух неизвестных, представившихся сотрудниками полиции. Потерпевший сообщил, что они изъяли у него 85 тыс. руб., якобы, для проверки на подлинность и крылись с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве 12 сентября.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 36 и 43 лет», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). В полиции предполагают, что задержанные могут причастны к другим аналогичным правонарушениям.