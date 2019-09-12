Сеул, , 15:54 — REGNUM В Южной Корее увеличилось число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей без прав. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального агенства полиции.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году в стране произошло 5 203 ДТП без прав, что на 1,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Известно, что в 2014 году в стране произошло 6 548 аварий, в 2015 году — 6 035 аварий, 2016 году — 3 993 аварии, в 2017 году — 5 134 аварии.

По словам представителей Национального агенства полиции, наибольшее число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей без прав произошло в провинции Кёнгидо (782 аварии) и в Сеуле (515 аварии).