Уфа, , 15:36 — REGNUM Водителя, сбившего 2-летнюю девочку в Уфе, разыскивает полиция Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По сообщению сотрудников Госавтоинспекции, наезд на двухлетнюю девочку произошел 12 сентября в 12:50 на улице Менделеева 205/1. Водитель наехал на двухлетнего ребенка, который в сопровождении матери переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочку с различными травмами доставили в больницу. После оказания помощи, потерпевшую отправили домой.

По словам пресс-службы, водитель, не оказав помощи, скрылся с места происшествия.

Полицейские обращаются ко всем, кто стал свидетелем данного ДТП или обладает какой-либо информацией по данному факту и просят позвонить по телефонам: 237−02−02, 237−84−80.