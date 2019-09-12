Камышин, Волгоградская область, , 15:24 — REGNUM В исправительной колонии №24 города Камышина Волгоградской области обнаружили квадрокоптер. Летающую технику заметил инспектор отдела безопасности во время обхода внутренней запретной зоны учреждения. С помощью беспилотника в колонию пытались доставить запрещённые предметы, сообщили 12 сентября в пресс-службе регионального УФСИН.

Сотрудники дежурной смены на месте приземления квадрокоптера обнаружили и изъяли два сотовых телефона, два зарядных устройства к ним и две сим-карты. Более крупную партию мобильников сотрудники колонии нашли в ходе досмотра автомобиля со стройматериалами на транспортном КПП. Шесть телефонов, запакованные в пакеты и обмотанные клейкой лентой спрятали внутри банок с краской.

По фактам изъятия запрещённых предметов в учреждении проводится проверка.