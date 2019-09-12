История вопроса

Военные действия между вооруженными силами Украины и ополченцами начались весной 2014 года после того, как Донецкая Народная Республика объявила о своей независимости от Киева у по результатам народного референдума. Власти Украины не признали итоги и до сих пор настаивают на том, что ДНР является частью страны.



Население ДНР, по некоторым оценкам, составляет более 2 млн человек. Общие потери сторон с 2014 года, по данным ООН, оцениваются до 13 тысяч погибших и до 30 тысяч раненых.