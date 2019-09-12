Луганск, 12 сентября 2019, 15:19 — REGNUM Силы противовоздушной обороны ЛНР уничтожили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, заявил 12 февраля на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко отметил, что беспилотник принадлежал 14-й бригаде ВСУ. В данный момент, материалы, находящиеся на запоминающем устройстве аппарата, изучаются специалистами.
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее над линией разграничения был уничтожен украинский беспилотник. Защитники ДНР предполагают, что целью его полёта была провокация огня с дальнейшими обвинениями защитников ДНР в нарушении перемирия.
Читайте также: В ДНР заявили об уничтожении беспилотников, принадлежащих Украине