Острогожск, Воронежская область, , 15:27 — REGNUM Бывшего инспектора ОГИБДД по Острогожскому району Воронежской области следственные органы обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По мнению следствия, 20-летний инспектор Госавтоинспекции в апреле 2019 года, управляя автомобилем «ВАЗ-21 013» нарушил правила вождения на перекрестке в городе Острогожск. Это привело к столкновению с «ВАЗ-21 124» и гибели его водителя. Также в том автомобиле находился пассажир, который получил увечья, которые квалифицировали как «тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, создающий непосредственную угрозу для жизни».

И.о. руководителя Острогожского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Игорь Долгих считает, что следствие собрало достаточно доказательств для обвинения. Дело готовится для передачи в суд.