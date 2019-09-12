Маньяра, Танзания, , 15:21 — REGNUM Семь человек погибли, а еще 18 получили ранения после того, как грузовик, следовавший из деревни Намалулу области Маньяра, перевернулся. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Начальник полиции области Маньяра Аугустино Сенга подтвердил факт ДТП, добавив, что авария произошла 9 сентября.

Предварительная причина аварии в том, что из-за извилистой дороги водитель грузового автомобиля не справился с управлением и улетел в кювет, где транспортное средство перевернулось. Водитель сразу же скрылся с места происшествия. Грузовик следовал в Симанджиро, добавил Сенга.

«Мы не смогли установить точное число пассажиров грузовика, однако известно, что людей было много», — рассказал он.

«Пять человек погибли на месте, другие двое скончались в больнице Селиан», — заявил Сенга.

Поиски водителя продолжаются.