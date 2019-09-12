Елец, Липецкая область, , 15:11 — REGNUM В городе Ельце (Липецкая область) 11 сентября на территории конноспортивного клуба «Кристалл» произошёл пожар, который уничтожил все запасы корма для лошадей. Об этом сообщила руководительница клуба Екатерина Егорова.

На тушение пожара у спасателей ушло семь часов. Конюшни и находившиеся в них лошади не пострадали, но огонь уничтожил несколько тонн сена, заготовленного на корм. Руководство клуба обратилось к неравнодушным липчанам, которые могут помочь в восполнении запасов.

Екатерина Егорова также заявила, что оставаться на прежнем месте, на территории в пять соток, клуб больше не может. Это ставит под угрозу развитие конного спорта в Ельце, где клуб «Кристалл» сделал большой вклад в развитие в том числе и событийного туризма.