Луганск, 12 сентября 2019, 15:17 — REGNUM Украинские формирования продолжают размещать военную технику вблизи жилой застройки, подвергая опасности мирных жителей, заявил 12 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко добавил, что разведка ЛНР зафиксировала также две бронемашины пехоты на окраине Новоалександровки, три БМП в посёлке Выскрив, один БТР и три БМП на восточной окраине Попасной.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские формирования четыре раза обстреляли территорию ЛНР. В результате обстрелов погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Читайте также: НМ ЛНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня четыре раза