Спировский район, , 15:07 — REGNUM «Чёрных» лесорубов задержали в Спировском районе Тверской области сотрудники полиции, сообщила 12 сентября пресс-служба МВД России.

Браконьеров полицейские задержали на месте преступления — двое жителей региона, 56 и 59 лет, проводили незаконную рубку на территории Козловского участкового лесничества в нескольких километрах от деревни Алуферьево. По данным следствия, один из них выполнял функции водителя, другой — вальщика. Правоохранители изъяли трактор, уже груженый брёвнами хвойных деревьев, общим объемом 26 кубометров, а также бензопилы.

Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в сумму свыше 380 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений, максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы.

Отметим, ранее в Тверской области суд вынес приговор мужчине, организовавшего вырубку почти 400 деревьев. Он отделался условным сроком в три года.