Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM Новую тенденцию выявил анализ ДТП с детьми в Санкт-Петербурге в текущем году. Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 12 сентября сообщил, что чаще всего автомобили стали сбивать детей во дворах домов.

Всего с начала года в городе было выявлено 77 дорожных происшествий детьми на внутренних дворовых территориях, что на 17 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В подобных ДТП пострадало 78 детей. Этот показатель вырос на 15.

Дворы, согласно статистике, стали наиболее опасным для детей местом по количеству ДТП. Причем в 77% случаев виноватыми в этом признаны водители.