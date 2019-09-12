Рамалла , , 17:02 — REGNUM Генеральный прокурор Палестинской администрации Акрам аль-Хатиб 12 сентября провел пресс-конференцию, на которой которой рассказал о ходе расследования убийства 21-летней жительницы Бейт-Лехема Исры Грайеб. Он сообщил, что обвинение в убийстве предъявлено трем подозреваемым, родственникам Грайеб, сообщает агентство Associated Press.

Исра Грайеб, визажист из селения недалеко от города Вифлеем, была госпитализирована в больницу с тяжелыми ранениями. Спасти ее не удалось. Ее подруги и активисты движения «За права женщин» подозревают, что Грайеб нанесли ранения ее родственники-мужчины, которые до того увидели выложенное в интернет видео с нею и мужчиной, предположительно сделавшим ей предложение.

Генеральный прокурор Акрам аль-Хатиб, однако, исключил «убийство чести» в качестве мотива преступления.

Активисты движения «За права женщин» свидетельствуют, что 18 палестинок погибли в текущем году в результате семейного насилия. Многие из них стали жертвами «убийства чести».

Убийство чести — это убийство члена семьи, чаще всего (но не обязательно) женского пола, совершённое родственниками в наказание за навлечение на семью бесчестия.