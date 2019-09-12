Тюмень, , 14:44 — REGNUM В Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в лесу. Предположительно, его задрал медведь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Установлено, что 11 сентября 2019 года в лесном массиве вблизи озера Кривое Уватского района обнаружено тело 55-летнего жителя Тобольска со множественными рваными ранами. Мужчину разыскивали родственники с 9 сентября. По их словам, он поехал в лес для сбора ягод и грибов. Проживал в охотничьем домике. Но затем перестал выходить на связь. Родные объявили его в розыск.

Тело пропавшего грибника обнаружили сотрудники полиции. Раны на теле погибшего характерны для нападения медведя на человека. Следствие по факту проводит проверку.

Напомним, в начале сентября сотрудники Госохотуправления по Тюменской области сообщали о том, что в окрестностях села Рябово Викуловского района медведь задрал четырёх овец. Останки животных, зарытые в землю, обнаружили охотинспекторы.

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