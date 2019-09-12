Киншаса, , 14:58 — REGNUM Поезд сошел с рельсов на юге Демократической Республики Конго. Погибли не менее 50 человек, сообщает 12 сентября Reuters.

Министр по гуманитарным вопросам ДР Конго Стив Мбикаи сообщил, что трагедия произошла в городе Майибариди около 3 часов ночи по местному времени. Число пострадавших и точное число жертв пока не названо.

Мбикаи от имени правительства выразил соболезнования семьям погибших. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Танзании столкнулись пассажирский поезд и грузовик. Пострадали 29 человек.

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