Якутск, , 14:31 — REGNUM По состоянию на утро 12 сентября в России действовало 11 лесных пожаров, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их общая площадь составляет 28 433 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судя по данным, которые приводит на своём сайте ФБУ «Авиалесоохрана», это на 1788 га меньше, чем сутками ранее. Больше всего так называемых пожаров-отказников находится сейчас в Якутии. Там из соображений экономической нецелесообразности не будут тушить 10 пожаров на площади 16 291 га. Ещё один такой очаг площадью, 12 142 га наблюдают в Красноярском крае, там пройденная огнём площадь составляет 28 433 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 11 сентября, в стране действовало 17 лесных пожаров общей площадью 30 221 га, которые Минприродой РФ разрешается не тушить.

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