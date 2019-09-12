Вологда, , 14:35 — REGNUM Следователи Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области проводят проверку информации о нападении на детей крыс в вологодской школе 11 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«По сообщениям СМИ со ссылкой на информацию из социальных сетей, в результате инцидента, произошедшего в школе накануне, 11 сентября, пострадали от укусов грызунов несколько детей. Им оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Достоверность информации проверят, после чего будет принято соответствующее решение.