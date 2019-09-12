Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM В Екатеринбурге житель микрорайона Старая Сортировка признан виновным в избиении своей сожительницы, которая скончалась от полученных травм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Железнодорожный районный суд города назначил гражданину наказание в виде девяти лет и 10 месяцев лишения свободы. Приговор может быть обжалован.

Следствием установлено, что преступление произошло 6 апреля 2019 года. В тот день между подсудимым и его сожительницей произошёл конфликт. Мужчина начал бить женщину нанося ей удары в различные части тела. Затем он вытолкнул потерпевшую на лестничную площадку и продолжил избивать её там, отчего женщина упала вниз по лестнице. После этого подсудимый занёс потерпевшую в квартиру и оставил её, покинув место преступления. Женщина скончалась от многочисленных травм.

Отметим, что обвиняемый признал свою вину частично. По его версии, на лестничной клетке женщина упала сама, получив травмы.