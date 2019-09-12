Красноярск, , 14:18 — REGNUM ФБУ «Авиалесоохрана» опубликовало оперативные данные о пожарах в российских лесах, они свидетельствуют об увеличении горящих площадей на 5 тыс. га за последние сутки, 11 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На утро 12 сентября в стране действовало 16 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению. Их общая площадь составила 207 га. Больше всего таких очагов находится в Красноярском крае. Там действует 10 лесных возгораний площадью 197 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 сентября, на территории страны действовало 11 таких очагов, а их общая площадь составила 202 га.

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