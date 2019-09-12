Томск, , 14:09 — REGNUM В Томске в зале мирового суда Ленинского района 12 сентября прошло первое — закрытое — заседание по делу подростка, ударившего по машине, наехавшей на его щенка.

Судья вынес решение вернуть уголовное дело в прокуратуру, передают «Вести-Томск».

По мнению судьи, в деле имеется множество нарушений. Прокуратура, в свою очередь, решит, куда направить дело: назад к дознавателям либо в следственный комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток из Томска стал фигурантом уголовного дела об умышленной порче имущества после того, как в июне 2019 года ударил по машине, задавившей его щенка. Дело расследовала и направила в мировой суд полиция. Между тем появившуюся несколько дней назад в интернете петицию в защиту юного томича подписали более 133 тысяч человек.

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11 сентября стало известно, что руководство следственного управления СК России по Томской области инициировало передачу уголовного дела в отношении подростка в следственные органы СК России.

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