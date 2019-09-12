Салават, Башкирия, , 13:55 — REGNUM Мотоцикл с коляской в Салаватском районе Башкирии вылетел в кювет, что стало причиной смерти его водителя, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.

ДТП произошло 11 сентября на трассе Урмантау — Бешевлярово. Сообщается, что мужчина, который управлял транспортным средством, получил травмы не совместимые с жизнью. В пресс-службе уточнили, что водитель был без шлема, кроме того, ранее его лишили прав управлять мотоциклом за вождение в алкогольном опьянении.

По факту гибели мужчины ведется проверка. Принимал ли он алкоголь непосредственно перед поездкой, покажет экспертиза.