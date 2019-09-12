Радужный, Югра, , 13:50 — REGNUM В Югре грибника застрелил знакомый. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что 31 августа трое знакомых из города Радужного приехали в лес за грибами. Они взяли с собой ружьё, чтобы отпугивать хищных зверей. Вследствие неосторожного обращения с ружьём подозреваемый случайно выстрелил в приятеля. Потерпевший получил дробовое ранение, был доставлен в больницу. На следующий день 41-летний мужчина скончался.

На данный момент следствие выясняет все обстоятельства происшествия.