Джакарта, , 13:49 — REGNUM В период с января по август 2019 года в провинции Джамби на Суматре горело 18 728 гектаров леса, сообщает информагентство Antara.

«Эта цифра была получена из мониторинга спутников NASA. Горели 3499 гектаров промышленных плантаций, 4359 га плантаций масличной пальмы, 2954 гектара общинных земель», — заявил глава сообщества по сохранению природы провинции Джамби в Индонезии Варси Руди Сиаф.

По его словам, около 56% минеральных земель, было сожжено в течение 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по всему региону Юго-Восточной Азии было зафиксировано как минимум 2510 точек возгорания лесных пожаров.

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