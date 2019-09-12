Лефкоша, , 14:06 — REGNUM В результате взрыва боеприпасов на военном складе на Северном Кипре 12 сентября получили ранения 12 человек. Об этом, как передает агентство Associated Press, сообщил министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай.

По его словам, девять человек получили медицинскую помощь в больнице и были отпущены, еще трое остались там под наблюдением врачей.

Озерсай добавил, что после взрыва начался пожар, охвативший территорию площадью около 0,2 квадратных километра. По его словам, местные власти тщательно изучат безопасность военных объектов, находящихся рядом с жилыми районами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел на складе, расположенном в 6 километрах к востоку от портового города Кирения утром в четверг, 12 сентября. Район был обесточен, жители близлежащего селения Арпакей эвакуированы.