Дзержинский район, Калужская область, , 14:29 — REGNUM К трём годам лишения свободы условно приговорил районный суд Калужской области бывшего участкового лесничего Износковского лесничества за получение денежной взятки от частного лица. Об этом 12 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Судом установлено, что в сентябре 2017 года к участковому лесничему обратился гражданин с просьбой подобрать ему участок леса для последующего его приобретения. Лесничий без определения качественных характеристик насаждений и объема древесины, подлежащей заготовке, составил не соответствующую действительности схему расположения лесных насаждений, а также значительно занизил объем древесины на данном выделе почти на 100 м³. За свои незаконные действия лесничий получил от частного лица денежное вознаграждение в виде взятки.

Данный факт был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Юхновский». Уголовное дело расследовалось Дзержинским межрайонным следствием отделом СУ СК России по Калужской области.