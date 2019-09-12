Севастополь, 12 сентября 2019, 13:41 — REGNUM В Севастополе задержали владельца крупной нарколаборатории, в которой было изъято более семи килограмм синтетических наркотиков. Об этом 12 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Кроме этого в лаборатории обнаружили оборудование для производства наркотических средств: электроприборы для смешивания реактивов, устройства для вытяжки отработанных газов, стеклянные колбы, весы. Владелец нарколаборатории, местный житель 1980 года рождения, задержан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве РК сообщали, что средний возраст крымского наркомана — от 20 до 35 лет, самые популярные употребляемые наркотики — «соли» и «спайсы».
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