Севастополь, , 13:41 — REGNUM В Севастополе задержали владельца крупной нарколаборатории, в которой было изъято более семи килограмм синтетических наркотиков. Об этом 12 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в домовладении одного из дачных посёлков Севастополя обнаружено и изъято более семи килограмм наркотического средства, производного N-метилэфедрона, и более 90 литров прекурсоров для его изготовления. Их стоимость по ценам «черного рынка» составляет не менее 8,5 млн рублей», — отметили в ФСБ.

Кроме этого в лаборатории обнаружили оборудование для производства наркотических средств: электроприборы для смешивания реактивов, устройства для вытяжки отработанных газов, стеклянные колбы, весы. Владелец нарколаборатории, местный житель 1980 года рождения, задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве РК сообщали, что средний возраст крымского наркомана — от 20 до 35 лет, самые популярные употребляемые наркотики — «соли» и «спайсы».

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