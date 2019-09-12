Ставрополь, , 13:36 — REGNUM При столкновении легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в Ставрополе пострадали две девочки трех и пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Автомобильная авария произошла 11 сентября. По версии сотрудников Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса «Газель» не выдержал дистанцию и въехал в легковой автомобиль «Лада Веста», который двигался перед ним. От столкновения пострадали малолетние пассажиры седана. Сообщается, что серьезных травм не было благодаря тому, что дети сидели в автомобильных креслах.

При проверке личности водителя микроавтобуса выяснилось, что он является злостным нарушителем. Мужчина за 2 года более 50 раз попадался с различными нарушениями правил дорожного движения.