Курган, , 13:31 — REGNUM В Кургане задержан пенсионер, подозреваемый в краже денег с банковской карты. Он нашёл её в потерянном кошельке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Курганской области.

Житель Кургана 7 сентября заявил в полицию, что потерял кошелёк, где находилась банковская карта. И вскоре на его телефон пришло смс-сообщение о снятии с неё денег в размере более тысячи рублей.

В ходе разыскных мероприятий установлено, что утерянный кошелёк нашли на улице два 62-летних гражданина, один из которых использовал карту в оплате за продукты питания.

По факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В УМВД России по Курганской области напоминают, что гражданам, нашедшим чужое имущество, необходимо обратиться в полицию либо самостоятельно вернуть находку владельцу.