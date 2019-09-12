Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону в районе Театральной площади неизвестный пытался поджечь дом. Инцидент произошёл в ночь на 12 сентября, сообщают жильцы дома на улице Седова.

«В фасад моего дома прилетело два факела. Спим все чутко, тут же выбежали на улицу и принялись тушить. Позже посмотрели записи с камер видеонаблюдения: поджигатель в 3:00 притащил с собой ведро жидкости, устройство для разбрызгивания и два факела. Целый час лазил вдоль забора по территории замороженной стройки, пытался всё полить, но у него ничего не вышло. Ведро с жидкостью бросил на месте, где прятался. Факелы нашли во дворе. Заявление в полицию написали, записи с камер передали, факелы и ведро забрал участковый», — написал подписчик паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM ранее сообщало, что самый крупный пожар в районе Театрального спуска произошёл в 2017 году. Он начался днём 21 августа. В результате огнём была пройдена площадь 32 тыс. 640 кв. метров, повреждено 125 домов частного сектора и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Один человек погиб, десятки получили травмы.