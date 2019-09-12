Мадрид, , 16:26 — REGNUM Испанская метеорологическая служба AEMET прогнозирует выпадение до 200 литров осадков на квадратный метр на Средиземноморском побережье Испании: в городах Валенсия, Мурсия и Аликанта. Выпадение рекордного количества осадков ожидается в период с 12 по 13 сентября, передает агентство Associated Press.

По данным AEMET, река Клариано уже затопила улицы Онтиньента, города к югу от Валенсии, в ночь на среду, 11 сентября, после того, как за 24 часа выпало почти 300 литров дождя на квадратный метр.

Отмечается, что количество выпавших там осадков является абсолютным максимумом с 1917 года. Сообщений о пострадавших пока нет.