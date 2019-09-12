Краснодар, , 13:26 — REGNUM У форварда футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Ари похитили коллекцию часов на общую стоимость 23 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, её слова 12 сентября приводит официальный сайт ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«По версии следствия, злоумышленник незаконно проник в домовладение игрока одного из футбольных клубов города Краснодара через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель.

Также она отметила, что подозреваемый в краже мужчина задержан сотрудниками УМВД России по Краснодарскому краю, и что следственным управлением УМВД РФ по городу Краснодару «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ».

Кроме этого, Ирина Волк сообщила, что полицейские изучили запись с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев произошедшего и установили автомобиль, на котором передвигался подозреваемый.

В результате оперативно-розыскных действий по подозрению в совершении кражи был задержан и заключен под стражу ранее судимый местный житель. При этом мужчина успел продать несколько часов из числа им похищенных, а остальные спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома.

«Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и передано законному владельцу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — заключила Ирина Волк.

Отметим, в нынешнем сезоне Ари сыграл в составе «Краснодара» 5 матчей и отметился в них 1 голом и 2 результативными передачами.