Кабул, , 13:16 — REGNUM В столице Афганистана взорвалась бомба. По данным министерства обороны Афганистана, инцидент произошёл на территории седьмого полицейского округа в районе Риш Хор на юге Кабула.

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Как сообщает телеканал Tolo News, недалеко от тренировочной базы афганского спецназа на воздух взлетел начинённый взрывчаткой автомобиль. Террорист, который привёл бомбу в действие, погиб. После этого возле базы началось боестолкновение, были слышны выстрелы.

«В результате нападения четверо силовиков были убиты, еще трое ранены», — говорится в сообщении.

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Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября взрыв прогремел у американского посольства в Кабуле. Он был вызван ударом ракеты.

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