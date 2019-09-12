Краснодар, , 13:18 — REGNUM Пожарные справились с пламенем, охватившим площадь около 1500 квадратных метров возле складских помещений в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МСЧ по Краснодарскому краю.

По сообщениям ведомства, 12 сентября на открытой территории возле складских помещений загорелось большое количество деревянных поддонов. Сотрудникам МЧС пришлось не только тушить огонь, но и спасать постройки, которые находились рядом.

На место первые сотрудники МЧС прибыли в 10:46. Открытое горение было ликвидировано в 12:24. В тушении пожара участвовало 70 человек и 25 единиц техники.

Данных о пострадавших нет.

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