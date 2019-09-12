Рим, , 13:05 — REGNUM Четыре человека арестованы в ходе расследования дела об обрушении эскалатора на станции Repubblica римского метрополитена, передает Affari Italiani в четверг, 12 сентября.

Арестованным будут предъявлены обвинения в мошенничестве при организации госзакупок, а также в причинении тяжких тесных повреждений.

Обрушение эскалатора произошло в октябре 2018 года, в числе пострадавших оказались болельщики московского ЦСКА, приехавшие в Рим на матч Лиги чемпионов.

Представители местных властей со ссылкой на очевидцев заявляли, что перед обрушением эскалатора болельщики прыгали на нем, но эта информация не подтвердилась.

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