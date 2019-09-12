Москва, , 13:03 — REGNUM Нотариальное сопровождение сделок с недвижимостью остается главным инструментом противодействия мошенническим схемам. Как заявил ИА REGNUM начальник юридического отдела ФНП Антон Макаров, комментируя деятельность банд «черных риелторов» в России, преступлений, совершаемых в сфере недвижимости по сговору с третьими лицами, крайне мало. Участие нотариуса также позволяет сократить число судебных споров по признанию сделок недействительными.

«Сговор с третьими лицами с целью нарушения законодательства нотариусом при совершении им нотариального действия является уголовным преступлением, и нотариус в таком случае навсегда теряет свой статус, таких случаев крайне мало. У риэлторов и нотариусов различные цели и задачи. Риэлторы обеспечивают коммерческую составляющую сделки. При этом гражданин не получает юридических гарантий и никак не может себя обезопасить от ошибок риелтора и посредника, которые не несут ответственности за ущерб, причиненный их действиями клиентам, равно как и не могут гарантировать юридическую чистоту сделки», — пояснил Макаров.

По его словам, для таких гарантий существует нотариальное удостоверение. Нотариус проводит правовую экспертизу всех условий сделки; выясняет обстоятельства дела; разъясняет участникам смысл, значение и правовые последствия сделки; проверяет соответствие содержания сделки намерениям сторон и требованиям законодательства, принадлежность прав на недвижимость, наличие ограничений (обременений) и арестов в отношении недвижимости; устанавливает личности обратившихся за совершением нотариального действия; проверяет дееспособность физических лиц, а также имеет возможность осуществить видеофиксацию нотариального действия. В случае возникновения сомнения в соответствии сделки закону или намерениям сторон нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия.

«При этом нотариус несет полную имущественную ответственность за результаты своей деятельности, что гарантируется многоступенчатой системой страхования профессиональной ответственности нотариуса. Тем самым разделение функций риелтора и нотариуса, как это происходит, например, в европейских странах, гарантирует и достоверность данных государственных реестров, и защиту прав собственности», — добавил Макаров.

Что касается использования электронных технологий в ипотечных сделках, формально исключающих «человеческий фактор», то, по его мнению, это не уменьшает, а существенно увеличивает риски быть обманутым.

«Создание электронных сервисов, которые исключают из процесса заключения сделки третьих лиц, в том числе, квалифицированных юристов — нотариусов, существенно увеличивает риски нарушения прав сторон и, в целом, рисков оспариваемости сделки, поскольку бессмысленно резюмировать достаточное знание участниками сделки законодательства Российской Федерации в сфере оборота недвижимости. Именно участие нотариуса в силу его полномочий и компетенции позволяет сократить число судебных споров по признанию сделок с недвижимостью недействительными», — заявил Макаров.

Он также отметил, что необходимо учитывать возможность совершения сделки под давлением, недееспособным или ограничено дееспособным гражданином, в отсутствии должного объема информации о последствиях залога доли в праве общей собственности на недвижимость. Важно учитывать, что объем проверочных действий, совершаемых нотариусом перед нотариальным удостоверением сделки по залогу доли в праве общей собственности на недвижимость, существенно превышает объем действий, выполняемых какими-либо иными субъектами, принимающими участие в оформлении сделки на рынке недвижимости.

«Очевидно, что сделки, которые готовят кредитные организации, а чаще всего аффилированные с ними коммерческие организации, заведомо не включают весь объем действий, совершаемых нотариусом в обязательном порядке. Кроме того, коммерческие организации требуют оплаты дополнительных услуг помимо услуг по подготовке договора. При этом такие организации лишь оказывают услуги по подготовке договора, сбору документов и т.п. Они не несут никакой материальной ответственности перед клиентами, что зачастую прямо указано в договоре. Регистрация перехода права собственности или залога (ипотеки) на основании договора осуществляется за дополнительную плату», — резюмировал Антон Макаров.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников преступной группы, которые обвиняются в убийстве пенсионера, мошенничестве, краже и похищении документов с целью завладения квартирой.