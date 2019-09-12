Москва, 12 сентября 2019, 13:03 — REGNUM Нотариальное сопровождение сделок с недвижимостью остается главным инструментом противодействия мошенническим схемам. Как заявил ИА REGNUM начальник юридического отдела ФНП Антон Макаров, комментируя деятельность банд «черных риелторов» в России, преступлений, совершаемых в сфере недвижимости по сговору с третьими лицами, крайне мало. Участие нотариуса также позволяет сократить число судебных споров по признанию сделок недействительными.
По его словам, для таких гарантий существует нотариальное удостоверение. Нотариус проводит правовую экспертизу всех условий сделки; выясняет обстоятельства дела; разъясняет участникам смысл, значение и правовые последствия сделки; проверяет соответствие содержания сделки намерениям сторон и требованиям законодательства, принадлежность прав на недвижимость, наличие ограничений (обременений) и арестов в отношении недвижимости; устанавливает личности обратившихся за совершением нотариального действия; проверяет дееспособность физических лиц, а также имеет возможность осуществить видеофиксацию нотариального действия. В случае возникновения сомнения в соответствии сделки закону или намерениям сторон нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия.
Что касается использования электронных технологий в ипотечных сделках, формально исключающих «человеческий фактор», то, по его мнению, это не уменьшает, а существенно увеличивает риски быть обманутым.
Он также отметил, что необходимо учитывать возможность совершения сделки под давлением, недееспособным или ограничено дееспособным гражданином, в отсутствии должного объема информации о последствиях залога доли в праве общей собственности на недвижимость. Важно учитывать, что объем проверочных действий, совершаемых нотариусом перед нотариальным удостоверением сделки по залогу доли в праве общей собственности на недвижимость, существенно превышает объем действий, выполняемых какими-либо иными субъектами, принимающими участие в оформлении сделки на рынке недвижимости.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников преступной группы, которые обвиняются в убийстве пенсионера, мошенничестве, краже и похищении документов с целью завладения квартирой.