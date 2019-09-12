Астрахань, , 13:02 — REGNUM В Астраханской области полицейские 12 сентября задержали троих осуждённых, самовольно покинувших колонию в Калмыкии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Около 4:00 на 69-м километре трассы Р-216 Тамбов — Волгоград — Астрахань инспектор ДПС попытался остановить автомобиль Chevrolet Niva без номеров, но тот поехал дальше. Патрульная группа преследовала машину более 10 километров и задержала в селе Линейном.

У водителя присутствовали признаки опьянения, но он отказался от медицинского освидетельствования. Двое пассажиров также были пьяны, и у них не было документов. Их доставили в Отдел МВД России по Наримановскому району, где после дактилоскопии выяснилось, что в машине были двое жителей Камызякского и Красноярского районов Астраханской области и житель Краснодарского края, осуждённые за кражу, грабёж и разбой. Они отбывали наказание в колонии-поселении в Калмыкии и сбежали оттуда. По словам задержанных, они хотели принять участие в праздновании Дня города. Далее они были переданы сотрудникам УФСИН России по Республике Калмыкия.